Fratelli d’Italia cresce in Campania, Marta Schifone: “Bella giornata per il partito” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Questa mattina, nella sede di Fratelli d’Italia in via Calata San Marco a Napoli, è stata ufficializzata, alla presenza dell’On. Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera dell’Andrea Del Mastro, commissario del partito a Napoli e la dirigente Marta Schifone, l’adesione a Fratelli d’Italia del presidente di Fare Sud Cristiano Ciccarese e di due sindaci Aniello Donnarumma di Palma Campania e Antonio Amente di Melito. “Tante le nuove adesioni a Fratelli d’Italia per molti e un tornare a casa per altri la conferma del voto espresso alle europee – ha esordito Lollobrigida – Ringrazio gli amministratori che aderiscono oggi a Fratelli d’Italia per ... Leggi su anteprima24

La7tv : #lariachetira @FidanzaCarlo (Fratelli d'Italia): 'Quando qualcuno andava a fare gli aperitivi sui Navigli o abbracc… - FratellidItalia : #Meloni: Fratelli d'Italia ha chiesto che la cassa integrazione non fosse l'unica possibilità, che le imprese che p… - FratellidItalia : Rampelli: Surreale che Governo parli di legge elettorale in stato d’emergenza - GiammarioDiB : Gli aumenti di questi giorni in #Abruzzo sono dovuti ai 200 #migranti trasferiti nelle quattro province (più di 30… - amattioli58 : RT @ManuelaDonghi: ?????? È BAGARRE IN DIRETTA SU LE FONTI TV TRA FRATELLI D'ITALIA E PARTITO DEMOCRATICO SUL RECOVERY FUND! ?????? @LeFonti_Gro… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli d’Italia Cts, i verbali Covid desecretati: "Chiudete l'Italia a zone", ma Conte decise il lockdown totale Corriere della Sera