Francesca Pascale: età, altezza, peso, fisico, origini, tv e politica. E la ‘faccenda’ Paola Turci (Di giovedì 6 agosto 2020) L’amore non ha età, Francesca Pascale è principalmente conosciuta dagli italiani per essere stata la compagna di Silvio Berlusconi. La donna però ha svolto vari lavori prima d’incontrare il Cavaliere: per mantenersi gli studi, grazie ai quali ha poi conseguito una laurea in Scienze politiche, ha incominciato come commessa riuscendo in seguito a varcare le porte del celeberrimo mondo dello spettacolo, nelle vesti di showgirl. Poi è arrivato l’ingresso in politica. A diciassette anni ha partecipato al concorso Miss Grand Prix, arrivando in finale senza vincere. Dopo Francesca Pascale ha trovato lavoro negli studi di Telecapri, è stata velina per il programma Telecafone e dopo la televisione si è affacciata alla ... Leggi su tuttivip

