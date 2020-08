Francesca Curti Giardina: Il mio omaggio a Carosone (Di giovedì 6 agosto 2020) di Francesco Bellofatto Nel centenario della nascita di Renato Carosone, porta martedì 11 agosto, ore 21, al Chiostro di San Domenico Maggiore per la settima edizione della Rassegna Classico Contemporaneo, lo spettacolo “’Nu Torero Americano”, dedicato all’indimenticabile Maestro. In un nuovo, affascinante viaggio nella tradizione napoletana, Francesca Curti Giardina canterà e raccontetà la vita dellìartista attraverso le tante canzoni composte da Carosone: un concerto, quindi, che si propone, peró, grazie alla presenza di aneddoti e racconti qui trasformati in brevi, emozionanti e divertenti sketch, di essere uno spettacolo di teatro canzone, per ricordare ed omaggiare il grande musicista e compositore napoletano. “Renato ... Leggi su ildenaro

