Francesca Cipriani si spoglia per strada: interviene la polizia (Di giovedì 6 agosto 2020) . Mentre si trovava a posare per il suo servizio fotografico, la showgirl ha dovuto confrontarsi con le forze dell’ordine. La disavventura capitatale è stata raccontata dalla stessa Cipriani in una intervista al settimanale Nuovo. La polizia ha interrotto i lavori mentre la showgirl si trovava a … Leggi su viagginews

CheDonnait : #FrancescaCipriani torna a parlare di #CanYaman, il protagonista di #DayDreamer - lastagistaspa : Tutto il giorno che leggo di Francesca Pascale confondendola con Francesca Cipriani - ArmonioHG : Più vedo Amber e più sembra Francesca Cipriani.... #MatrimonioAPrimaVistaUSA #MatrimonioAPrimaVista - IononDevo : RT @MicheleSpione1: Rivoluzione per la nuova edizione de #lapupaeilsecchione: via paolo Ruffini e Francesca cipriani, dentro Andrea pucci - MicheleSpione1 : Rivoluzione per la nuova edizione de #lapupaeilsecchione: via paolo Ruffini e Francesca cipriani, dentro Andrea pucci -