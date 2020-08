Francesca Cipriani si spoglia per il calendario sexy… Ma arriva il vigile e la manda via (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Cipriani e la disavventura del calendario sexy, mentre posa un vigile fa interrompere lo shooting del fotografo. Qualcuno, vedendola, ha chiamato le forze dell’ordine che sono accorse per fermarla. Negli scatti pubblicati da “Nuovo” si vede tutta la sequenza: Francesca che posa a fianco del ciclo della stada a fianco di una balla di fieno, vestita in maniera sexy e poi il vigile che arriva e manda via tutti. A spiegare l’accaduto proprio l’ex Pupa: “Posavo davanti al fotografo per un calendario sexy – ha fatto sapere alla rivista – e qualcuno avrà telefonato alle forze dell’ordine. E’ arrivato un vigile per farmi la multa. Gli ... Leggi su attualitavip.myblog

CheDonnait : #FrancescaCipriani torna a parlare di #CanYaman, il protagonista di #DayDreamer - lastagistaspa : Tutto il giorno che leggo di Francesca Pascale confondendola con Francesca Cipriani - ArmonioHG : Più vedo Amber e più sembra Francesca Cipriani.... #MatrimonioAPrimaVistaUSA #MatrimonioAPrimaVista - IononDevo : RT @MicheleSpione1: Rivoluzione per la nuova edizione de #lapupaeilsecchione: via paolo Ruffini e Francesca cipriani, dentro Andrea pucci - MicheleSpione1 : Rivoluzione per la nuova edizione de #lapupaeilsecchione: via paolo Ruffini e Francesca cipriani, dentro Andrea pucci -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani Francesca Cipriani: lo spogliarello su Instagram conquista i fan RDS 100% Grandi Successi Francesca Cipriani si spoglia in strada per un calendario/ I vigili la mandano via!

Francesca Cipriani si spoglia in strada per un calendario sexy ma arriva la polizia municipale a mandarla via: “Volevano multarmi!” Francesca Cipriani ancora protagonista del gossip. Stavolta la proro ...

Can Yaman, Francesca Cipriani delusa: “Ci sono persone cattive”

Francesca Cipriani è tornata a parlare del suo presunto flirt con Can Yaman di DayDreamer, rivelando che ci sono persone cattive intorno a lei. Non c’è pace per Francesca Cipriani. L’opinionista di Ba ...

Francesca Cipriani si spoglia in strada per un calendario sexy ma arriva la polizia municipale a mandarla via: “Volevano multarmi!” Francesca Cipriani ancora protagonista del gossip. Stavolta la proro ...Francesca Cipriani è tornata a parlare del suo presunto flirt con Can Yaman di DayDreamer, rivelando che ci sono persone cattive intorno a lei. Non c’è pace per Francesca Cipriani. L’opinionista di Ba ...