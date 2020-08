Fortnite incontra Tenet? Un oggetto in game fa pensare a un evento per il nuovo film di Nolan (Di giovedì 6 agosto 2020) All'interno di Fortnite è stata trovata una misteriosa custodia arancione e uno strano dispositivo triangolare montato sopra di essa, stimolando le prime voci che indicano una sorta di evento per promuovere il nuovo film di Christopher Nolan, Tenet.Il trailer del film era stato mostrato in anteprima nel battle royale di Epic games, perciò potrebbe anche essere logico un evento per celebrare l'ultima fatica del regista. L'oggetto si trova in Foschi Fumaioli, nell'edificio Unità 4. Non appena entrerete comincerete a sentire della musica: basta sfondare il terreno sotto la scala, rompere la parete posteriore della stanza sotterranea e troverete la custodia arancione assieme al misterioso dispositivo.La ... Leggi su eurogamer

All'interno di Fortnite è stata trovata una misteriosa custodia arancione e uno strano dispositivo triangolare montato sopra di essa, stimolando le prime voci che indicano una sorta di evento per prom ...

Quella di Fortnite è una storia decisamente peculiare, ma destinata ad incrociarsi con un successo senza precedenti. Nato come un banale shooter con elementi da tower defense nel 2017, negli anni il t ...

