Formula 1, Vettel non si sbottona: “il mio futuro? Non sono stressato, a tempo debito deciderò cosa fare” (Di giovedì 6 agosto 2020) Le voci sul futuro di Sebastian Vettel continuano a rincorrersi, ma il tedesco non sembra esserne preoccupato. Il pilota della Ferrari ha ricevuto molte domande su quale sarà il suo prossimo team anche in conferenza stampa oggi a Silverstone, senza però mai sbottonarsi più di tanto. Quinn RooneyNessuna fretta per il quattro volte campione del mondo, che ha ammesso comunque di non avere tantissime possibilità in F1: “ho tante possibilità, ma non molte in Formula 1, perché comunque si possono fare i conti e vedere quanti sedili sono già occupati. Ma la cosa più importante, come ho sempre detto, credo sia che io sia contento di questa scelta. Il tempo dirà quale questa scelta ... Leggi su sportfair

