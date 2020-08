Formula 1 – Valtteri Bottas rinnova con la Mercedes: ufficiale l’accordo fino al 2021 (Di giovedì 6 agosto 2020) La notizia era nell’aria da diverso tempo, entrambe le parti si erano dimostrate ottimiste sulla buona riuscita della trattativa e adesso è arrivata la conferma: Valtteri Botats e la Mercedes proseguiranno il loro cammino insieme anche nel 2021. Da pochi minuti infatti la scuderia campione del mondo in carica ha ufficializzato il rinnovo del contratto del pilota finlandese per un’altra stagione. Bottas se lo è meritato in pista, vincendo la prima gara del 2020 in Austria e disputando prove convincenti, al netto di alcuni problemi di affidabilità della monoposto, in quelle successive.L'articolo Formula 1 – Valtteri Bottas rinnova con la Mercedes: ufficiale l’accordo ... Leggi su sportfair

