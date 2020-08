Formula 1, Bottas ‘anticipa’ le mosse della Mercedes: spoilerato su Instagram il rinnovo di Hamilton (Di giovedì 6 agosto 2020) Valtteri Bottas rimarrà in Mercedes anche nel 2021, prolungando ulteriormente di un anno il proprio contratto con la scuderia di Brackley. Un rinnovo ottenuto grazie all’ottimo inizio di stagione, condito dalla vittoria ottenuta in Austria nel primo appuntamento in calendario. Foto Getty / PoolInsieme a lui l’anno prossimo ci sarà anche Lewis Hamilton, almeno stando alle parole proprio di Bottas, che in un video pubblicato dalla Mercedes ha spoilerato l’accordo tra il team e il britannico: “sono pronto a gareggiare per il quinto anno consecutivo con Mercedes e con Lewis come mio compagno di squadra”. L’ufficialità del rinnovo ancora non c’è, ma pare ormai ... Leggi su sportfair

