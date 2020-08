FORMAZIONI Siviglia Roma: Bruno Peres titolare, Zaniolo alle spalle di Dzeko (Di giovedì 6 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2019/20: FORMAZIONI Siviglia Roma Ecco gli schieramenti ufficiali di Siviglia-Roma, match valido per la gara secca degli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Siviglia () – In attesa di comunicazione Roma (3-4-2-1) – Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. allenatore: Fonseca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - TuttoASRoma : LIVE SIVIGLIA-ROMA Formazione ufficiosa Roma (TABELLINO) - Fantacalcio : Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali: Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: LIVE #SivigliaRoma, le formazioni: Cristante e Zaniolo titolari - siamo_la_Roma : ? La formazione ufficiale di #SivigliaRoma ? C'è #Zaniolo ?? Difesa a 3 con #Mancini #Ibanez e #Kolarov #ASRoma -