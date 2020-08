Flora Tallinn-Kuressaare (venerdì,ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 6 agosto 2020) Sedicesima giornata di Meistriliiga estone che vede la capolista Flora Tallinn impegnata sul proprio terreno di gioco contro il Kuressaare. La squadra di Henn continua la sua marcia inarrestabile verso un titolo che sembra come raramente prima d’ora non avere storia. 40 punti su 45 disponibili,una sola sconfitta e un pareggio e 40 gol segnati da un gruppo giovane e di … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

