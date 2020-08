Fiumicino, arriva un nuovo ospedale: stanziati 6,3 milioni di euro (Di giovedì 6 agosto 2020) “Oggi la Giunta della Regione Lazio ha approvato la delibera di finanziamento per la realizzazione di un ospedale di comunità in via Coni Zugna a Isola sacra, con ben 25 posti letto, per un investimento pari a 6,3 milioni di euro”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “È una notizia importantissima per un quadrante del nostro territorio così densamente popolato – prosegue il sindaco -. In questo modo, finalmente, i cittadini vedranno sorgere una struttura dove saranno garantite assistenza medica e infermieristica, attività diagnostica e specialistica ambulatoriale e degenza nelle ventiquattro ore con funzioni di Day Hospital e Day Surgery”. “A questo dobbiamo aggiungere la prossima apertura della Casa della Salute a Palidoro, i cui lavori la Asl sta portando avanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, arriva un nuovo ospedale: stanziati 6,3 milioni di euro - infoitscienza : Sulla linea Orte-Fiumicino Aeroporto arriva il treno 'rock' dedicato a Super Mario - ilfaroonline : Sulla linea Orte-Fiumicino Aeroporto arriva il treno “rock” dedicato a #Super_Mario - MagiFausto : Ma lo sanno i nostri politici che a Fiumicino non si fanno controlli sanitari di chi arriva? - alessiadelvasto : RT @aledicicco: mi sfugge perché i migranti che sbarcano vengano sottoposti a tampone Covid, tutti, mentre chi arriva dall'estero a Fiumici… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino arriva Fiumicino, arriva una forma alternativa di pedonalizzazione per Fregene BaraondaNews Fiumicino, arriva un nuovo ospedale: stanziati 6,3 milioni di euro

Adesso il Comune di Fiumicino scriverà una nuova e importante pagina in merito ai servizi primari che sarà in grado di offrire alla propria cittadinanza”.

Ostia, cani da salvataggio a presidio della spiaggia libera Spqr

Ieva; "L’attività di salvataggio attraverso le Unità Cinofile è volta alla salvaguardia della vita umana in acqua e contribuirà a diffondere nella popolazione ed in particolar modo tra i giovani, la c ...

Adesso il Comune di Fiumicino scriverà una nuova e importante pagina in merito ai servizi primari che sarà in grado di offrire alla propria cittadinanza”.Ieva; "L’attività di salvataggio attraverso le Unità Cinofile è volta alla salvaguardia della vita umana in acqua e contribuirà a diffondere nella popolazione ed in particolar modo tra i giovani, la c ...