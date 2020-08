Firmato il protocollo per il ritorno a scuola, ecco cosa prevede (Di giovedì 6 agosto 2020) Questa mattina è arrivata la firma del protocollo per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche, come annunciato in precedenza. A siglarlo, a ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, di concerto con le organizzazioni sindacali scolastiche e le associazioni dei dirigenti scolastici. I principali punti Ma cosa prevede il protocollo? In primo luogo, si è deciso di istituire un help desk per le scuole, contattabile attraverso il numero verde 800903080 a cui risponderanno alcuni esperti per chiarire dubbi e raccogliere segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza negli istituti scolastici. Inoltre, negli uffici scolastici regionali verranno istituiti appositi tavoli di monitoraggio. Ingressi ed uscite, saranno come già ipotizzato in precedenza, ... Leggi su quotidianpost

repubblica : Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola [aggiornamento delle 10:20] - FedericoDinca : La ministra @AzzolinaLucia ha firmato coi sindacati il protocollo scuola per far rientrare in classe i nostri stude… - repubblica : Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola - FEMsrl : Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola - LavaClaudio : RT @FedericoDinca: La ministra @AzzolinaLucia ha firmato coi sindacati il protocollo scuola per far rientrare in classe i nostri studenti d… -