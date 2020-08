Firenze, Ztl sospesa parzialmente dalle 16 alle 7 del mattino, ecco dove si parcheggerà (Di giovedì 6 agosto 2020) Varchi aperti per il centro storico dalle 16 fino alla mattina alle 7. E sosta consentita laddove fino ad ora si poteva andare solo a piedi. L'amministrazione comunale ha deciso che l'eccezionalità ... Leggi su lanazione

“Non è la panacea di tutti i problemi che gravano oggi sulle imprese, ma comunque un passo importante nella giusta direzione che media tra esigenze del sistema economico e quello della residenza”. Cos ...

Due itinerari di ingresso alla ztl a partire dalle 16 per l’accesso ad altrettanti parcheggi straordinari, la riapertura parziale di piazza del Carmine per la sosta dei residenti, convenzioni tra atti ...

