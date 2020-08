Firenze, scelta epocale: Ztl sospesa dalle 16 alle 7 del mattino, ecco dove si parcheggerà (Di giovedì 6 agosto 2020) Varchi aperti per il centro storico dalle 16 fino alla mattina alle 7. E sosta consentita fin là dove fino ad ora si poteva andare solo a piedi. L'amministrazione comunale ha deciso che l'... Leggi su lanazione

qn_lanazione : La #Ztl a #Firenze sospesa dalle 16 alle 7 del mattino a partire dal 24 agosto. Ecco quanto durerà il provvedimento… - bull_firenze : @KittenNoire1 Complimenti, è ottima scelta per quel bichini rosso ?? - xykaarx : @fullmarta La mia prima scelta è scienze dell’architettura (triennale) e provo per il Politecnico di Milano, Firenz… - returnofthema13 : @Confumale @Pietro_Firenze la scelta più facile e meno faticosa, anche perchè un sovranista in genere è piuttosto l… - huhn_gh : @brunellabertoni @fabri_firenze Elenchiamo chi non ha scelta libera: @brunellabertoni e colleghi, studenti, lavorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze scelta Firenze, scelta epocale: Ztl sospesa dalle 16 alle 7 del mattino, ecco dove si parcheggerà LA NAZIONE Firenze, scelta epocale: Ztl sospesa dalle 16 alle 7 del mattino, ecco dove si parcheggerà

Firenze, 6 agosto 2020 - Varchi aperti per il centro storico dalle 4 del pomeriggio fino alla mattina alle 7, e sosta consentita fin là dove fino ad ora si poteva andare solo a piedi. L’amministrazion ...

Coronavirus, in Toscana centomila test sierologici per docenti, custodi e tecnici delle scuole

Centomila test sierologici per far ripartire le scuole in sicurezza. E per intercettare eventuali casi di positività al coronavirus prima del rientro sui banchi. Dal 20 agosto al 14 settembre, data in ...

Firenze, 6 agosto 2020 - Varchi aperti per il centro storico dalle 4 del pomeriggio fino alla mattina alle 7, e sosta consentita fin là dove fino ad ora si poteva andare solo a piedi. L’amministrazion ...Centomila test sierologici per far ripartire le scuole in sicurezza. E per intercettare eventuali casi di positività al coronavirus prima del rientro sui banchi. Dal 20 agosto al 14 settembre, data in ...