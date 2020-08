Fiorentina, sogno Grenier per il centrocampo: l’ex Roma è in scadenza (Di giovedì 6 agosto 2020) La Fiorentina sogna Grenier per rinforzare il centrocampo: l’ex Roma è in scadenza di contratto con il Rennes La Fiorentina valuta il profilo di Clement Grenier per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il francese classe ’91 è seguito anche da Valladolid, Real Betis e Granada. Innesto di esperienza e qualità, l’ex Roma è in scadenza di contratto con il Rennes nel 2021 e potrebbe essere ceduto nel corso della sessione estiva di calciomercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Fiorentina, ecco il sogno di Iachini: Il Corriere dello Sport-Stadio analizza il mercato degli attaccanti...… - Dalla_SerieA : Juve, Romero chiama ma ha mercato: ecco che succede - - okbonjo : @EnriBoiani eviterei di prendere tutti e 3 dellla Fiorentina perché costano davvero troppo, se proprio devo fare un… - manuelmagliola : @MMassy86 @MilanNewsit Concordo su tutto. Chiesa mi piace e sarebbe perfetto per il nostro modulo ma anche per me n… - violanews : Brancolini: 'Ho vissuto il sogno di ogni bambino. Grazie Fiorentina!' - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina sogno Fiorentina, ecco il sogno di Iachini Calciomercato.com Fiorentina, una poltrona per tre: perché Piatek può essere il centravanti giusto

Una delle richieste mosse da Beppe Iachini nei confronti della proprie ...

PM – Calciomercato Milan: i tifosi sognano Bale. Può davvero arrivare? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, lo ha escluso dalla lista dei convocati per la gara di Champions League contro il Manchester City, al pari di un altro, p ...

Una delle richieste mosse da Beppe Iachini nei confronti della proprie ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, lo ha escluso dalla lista dei convocati per la gara di Champions League contro il Manchester City, al pari di un altro, p ...