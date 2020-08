Finti pazienti per mettere alla prova i medici negli ospedali: è boom durante l’emergenza coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Dei Finti malati mandati negli ospedali per mettere alla prova i medici e le loro reazioni davanti a casi particolari. Si chiamano pazienti attori o pazienti simulati e in questo periodo di emergenza coronavirus la loro diffusione è aumentata notevolmente negli ospedali degli Stati Uniti. Non si tratta di una novità, ma di una figura nata negli anni Settanta per insegnare ai medici più giovani come costruire un buon rapporto con i malati e gli errori da non fare. A richiedere i pazienti attori sono numerosi ospedali, dalla California a New York, dall’Arizona all’Alaska, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Usa, finti pazienti in corsia assunti negli ospedali: così stanano i medici incapaci

Gli 007 a caccia del virus: "Noi armati di telefonino e di pazienza"

Se c’è un’arma per sconfiggere il virus, quella è il tempo: bisogna essere più veloci di lui per fermarlo. Le pizze e i sushi ordinati a tarda sera al piano meno uno dell’Asp di Catania raccontano meg ...

Ieri cinque nuovi positivi Tamponi a tappeto a Pavullo

Nel comune dell’Appennino un nuovo ’focolaio’ con sette contagiati dopo un matrimonio. Si tratta di amici e parenti che dopo la cerimonia hanno festeggiato in un ristorante vicino.

