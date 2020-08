Finger’s Porto Cervo, il ristorante per chi è alla ricerca della cucina giapponese in Costa Smeralda (Di giovedì 6 agosto 2020) Come ogni estate Roberto Okabe e il suo staff tornano ad animare la Costa Smeralda per una nuova stagione di Finger’s Porto Cervo, all’insegna della cucina giapponese creativa. In uno degli angoli di mare più affascinanti del Mediterraneo, in quell’armonico e benefico contatto con la natura celebrato dalla cultura nipponica, Finger’s Porto Cervo offre un’esperienza gourmet a tutto tondo: novità dell’estate 2020, infatti, un’accurata selezione di cocktail, pairing perfetto per accompagnare i grandi classici di sempre (dalle Tartare Finger’s ai Sashimi, dai Carpacci Okabe alle Tempura) e la ricca proposta di rolls, maki, uramaki, gunkan e nigiri. Nella drink ... Leggi su gqitalia

