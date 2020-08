Fi: Rotondi, ‘Calenda galantuomo ma Costa non può fare rivoluzione liberale con lui’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Calenda è un galantuomo, ma che ci azzecca con Forza Italia? Rispetto la scelta di Costa ma la rivoluzione liberale non si fa con un eurodeputato socialista”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.“Berlusconi il centro ce l’ha in casa, basta potenziarlo: i due partiti eredi della Dc -aggiunge- continuano a fare liste ed eleggere consiglieri regionali, se fossero aiutati servirebbero alla causa più della rincorsa dei personaggi del momento. Invece ad esempio siamo spariti dalla comunicazione televisiva, dalle riunioni decisionali”.L'articolo Fi: Rotondi, ‘Calenda galantuomo ma ... Leggi su calcioweb.eu

