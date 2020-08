Festeggia l’addio al nubilato con gli amici bevendo gin fatto in casa: donna di 34 anni muore nel sonno (Di giovedì 6 agosto 2020) Aveva organizzato un weekend con gli amici per Festeggiare le sue nozze imminenti, un momento di svago e spensieratezza prima di intraprendere la vita matrimoniale, ma l’alcol bevuto in quei giorni le è stato fatale. È quanto successo a Sarah Howson, 34 anni: è morta durante il suo addio al nubilato a causa di quello che solo adesso è stato accertato esser stato un avvelenamento da alcol causato dal gin che lei stessa aveva fatto in casa. I fatti risalgono all’11 ottobre del 2019, quando la donna partì con quattro amici alla volta del Westfield Country Park di Fitling, in Gran Bretagna per il suo addio al nubilato. Un weekend di festa trascorso a mangiare e bere. I ragazzi che erano con lei ... Leggi su ilfattoquotidiano

