"Felice se posso evitare lo psicologo a frustrati come Calenda". Il delirio tutto da ridere del grillino Di Stefano dopo la gaffe su Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) dopo la clamorosa gaffe su Beirut, Manlio Di Stefano mette una pezza peggiore del buco. Il pentastellato aveva manifestato solidarietà "agli amici libici" e non a quelli libanesi, dimostrando di conoscere poco la geografia nonostante il ruolo di sottosegretario agli Esteri. Inutile dire che le critiche sono arrivate a pioggia, tanto da richiedere l'intervento del grillino. "Tutte queste attenzioni - esordisce su Facebook - mi si rivolgono perché per stanchezza, e quindi distrazione, ho scritto “libici” invece di “libanesi". Poi l'attacco politico a chi non ha potuto fare a meno di notare l'errore: "Credetemi, io sono Felice che qualcuno goda a sentirsi migliore di me, se posso evitargli lo ... Leggi su liberoquotidiano

Dopo la clamorosa gaffe su Beirut, Manlio Di Stefano mette una pezza peggiore del buco. Il pentastellato aveva manifestato solidarietà "agli amici libici" e non a quelli libanesi, dimostrando di conos ...

