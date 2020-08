Federica Nargi Instagram, criticata per la vacanza a Formentera: «Ma non volevi restare in Italia?» (Di giovedì 6 agosto 2020) La showgirl Federica Nargi ha deciso di trascorrere la sua estate 2020 a Formentera, una delle quattro isole principali dell’arcipelago delle Baleari, in Spagna. L’ex velina di Striscia la Notizia ha pensato bene di condividere alcuni momenti di questa sua nuova avventura con i suoi oltre 3 milioni di followers. Poche ore fa su Instagram la bella Federica Nargi ha postato una sua foto in bikini decisamente intrigante. La Nargi ama moltissimo fare sport e il suo allenamento quotidiano le ha permesso di superare a pieni voti la prova costume. La meta del suo viaggio, invece, ha scatenato qualche polemica. Il post, infatti, in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di commenti. Leggi anche –> Federica Nargi bikini ... Leggi su urbanpost

Mediagol : #VIDEO #FedericaNargi, squat sexy su Instagram: Lady Matri esplosiva a Formentera… - Mediagol : #Video Federica Nargi, squat sexy su Instagram: Lady Matri esplosiva a Formentera... - ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? - ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? - ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi Federica Nargi incanta Instagram con due foto in bikini, i fan: 'la perfezione' Everyeye Serie TV Alessandro Matri papà innamorato: "Inseparabile" dalla sua Sofi

"Inseparabili", scrive Federica Nargi immortalando un dolce momento del compagno Alessandro Matri abbracciato alla figlia Sofia, 3 anni. La prima estate da ex calciatore di Alessandro Matri, infatti, ...

Federica Nargi incanta Instagram con due foto in bikini, i fan: "la perfezione"

Federica Nargi continua ad incantare Instagram ed i suoi follower con le spettacolari fotografie che sta scattando a Formentera, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Alessandro Madri e ...

"Inseparabili", scrive Federica Nargi immortalando un dolce momento del compagno Alessandro Matri abbracciato alla figlia Sofia, 3 anni. La prima estate da ex calciatore di Alessandro Matri, infatti, ...Federica Nargi continua ad incantare Instagram ed i suoi follower con le spettacolari fotografie che sta scattando a Formentera, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Alessandro Madri e ...