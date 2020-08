Fb e Twitter bloccano Trump: 'Sul Coronavirus fa disinformazione' (Di giovedì 6 agosto 2020) Anche i social network si schierano contro il presidente Usa Facebook ha rimosso un post della pagina del presidente americano Donald Trump in cui si affermava che i bambini sono quasi immuni dal ... Leggi su tg.la7

Twitter e Facebook bloccano Donald Trump, accusato di fare disinformazione sul coronavirus. Sotto accusa un post che sosteneva la "quasi immunità" dei bambini. Il social di Zuckerberg lo ha rimosso, m ...Fa scalpore quanto detto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in una campagna per la riapertura delle scuole dopo l’emergenza coronavirus, ha affermato come i bambini siano quasi del tut ...