Fase 3, Firenze: ztl riaperta parzialmente da fine agosto. Per ridare fiato a negozi e ristoranti (Di giovedì 6 agosto 2020) Dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte. Due gli itinerari per raggiungere aree di sosta straordinaria: da via della Scala verso piazza Strozzi e da lungarno Vespucci verso piazza Ognissanti. Con aree di soste dedicate. Sono poi in arrivo posti auto in piazza del Carmine, per i residenti in Oltrarno Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fase 3, Firenze: ztl riaperta parzialmente da fine agosto. Per ridare fiato a negozi e ristoranti - Beppeley : RT @dentrolod: @Beppeley @patrizia6119 @paoloigna1 @Giulio_Firenze @GcristianoD @LucaLombroso sosteneva che il #COVID__19 fosse punizione d… - dentrolod : @Beppeley @patrizia6119 @paoloigna1 @Giulio_Firenze @GcristianoD @LucaLombroso sosteneva che il #COVID__19 fosse pu… - Nicola_Firenze : Non va affatto bene. Siamo solo agli inizi di agosto. Aspettiamo un autunno infernale o facciamo qualcosa? Non dove… - sistoandrea1980 : @Nicola_Firenze @NicolaRaiano È molto probabile.. l'importante, in questa fase è avere la capacità di riuscire a te… -