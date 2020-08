Fake news sul Covid-19, Facebook e Twitter censurano Trump (Di giovedì 6 agosto 2020) Twitter ha bloccato temporaneamente l'account della campagna elettorale di Donald Trump , con l'accusa di aver dato vita a disinformazione sul tema del coronavirus. Nel mirino soprattutto il post di ... Leggi su tgcom24.mediaset

WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate in assoluto e può contare su tantissimi utenti attivi, in particolare in Italia dove è un vero e proprio riferimento per le comunicazioni tra g ...

