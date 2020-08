Facebook rimuove un post di Trump per la prima volta: “Fake news sul Covid” (Di giovedì 6 agosto 2020) Facebook rimuove un post di Trump per la prima volta: “Fake news sul Covid” Facebook ha annunciato di aver rimosso un post dalla pagina del presidente Donald Trump, perché conteneva “dannose disinformazioni sul Covid-19”. Il post era un video tratto dall’intervista di Trump con Fox news in cui il capo della Casa Bianca affermava che i bambini “sono quasi immuni” al virus. Un portavoce di Facebook ha detto all’Afp che “il video contiene affermazioni false sul fatto che un gruppo di persone sia immune al Covid, il che rappresenta una violazione delle nostre politiche in merito alla ... Leggi su tpi

Un nuovo capitolo nella guerra tra informazioni corrette e bufale tra i social network e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Twitter – che a maggio ha minacciato di chiudere – ha bloccato t ...

Facebook ha rimosso per la prima volta un post di Trump sul coronavirus

Il presidente degli Stati Uniti aveva pubblicato una sua intervista a Fox News in cui diceva che «i bambini sono quasi immuni» al virus Mercoledì 5 agosto Facebook ha rimosso un post dalla pagina del ...

