Facebook e Twitter contro Trump: rimossi video con false informazioni sul Coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Fb ha rimosso un post della pagina del presidente americano. L'altro social ha bloccato l'account della campagna presidenziale Leggi su it.mashable

