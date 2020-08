Facebook e Twitter bloccano Trump sul Coronavirus: fa disinformazione (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Donald Trump non sfugge alle regole di Facebook e Twitter in tema di Coronavirus e disinformazione. Il social network ideato da Mark Zuckerberg ha infatti rimosso un post dalla pagina del Presidente americano in cui si affermava la quasi totale immunità dei bambini al Covid -19. “Si tratta di contenuti che contengono affermazioni false e dannose che violano le nostre regole sulla disinformazione”, ha spiegato il social. Stessa ragione quella che ha spinto Twitter a sospendere le attività della pagina della campagna Trump sul social network. A darne notizia proprio Twitter che ha spiegato come l’account contenga alcuni tweet che fanno disinformazione sul ... Leggi su quifinanza

