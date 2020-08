Europa League, Siviglia-Roma oggi in diretta su Sky (Di giovedì 6 agosto 2020) Si concludono oggi, giovedì 6 agosto, gli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'Inter, scesa in campo ieri, nella giornata odierna tocca alla Roma. La squadra di Paulo Fonseca affronterà il Siviglia alle ore 18.55. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky (su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su NOW TV) e sarà dunque visibile solo agli abbonati della pay tv.Per i commenti in studio alle 18, alle 21 e alle 23 con la padrona di casa Anna Billò ci saranno Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani, Fayna, Luca Marchetti e Massimo Ambrosini. pubblicato su TVBlog.it 06 agosto 2020 08:08. Leggi su blogo

