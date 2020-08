Europa League, Siviglia-Roma 2-0: gli andalusi volano ai quarti (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Siviglia batte 2-0 la Roma nel campo neutro di Duisburg e vola ai quarti di finale di Europa League. Entrambi i gol arrivano in un primo tempo dominato dagli spagnoli con Reguilon, 22', ed En-... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, i risultati degli ottavi di finale: avanti il Bayer Leverkusen Sky Sport Missione compiuta in Europa League: l’Inter batte 2-0 il Getafe grazie a Lukaku ed Eriksen

Nell’ottavo di finale di Europa League, giocato in gara secca in Germania, l’Inter batte 2-0 il Getafe e conquista il passaggio ai quarti dove troverà la vincente tra Bayer Leverkusen e Rangers. A dec ...

Inter-Getafe 2-0, le pagelle: Lukaku-Eriksen, Conte vola in Europa League

