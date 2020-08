Europa League, sarà il Bayer Leverkusen l’avversaria dell’Inter ai quarti (Di giovedì 6 agosto 2020) Ai quarti di Europa League sarà Inter-Bayer Leverkusen Sarà il Bayer Leverkusen a contendere all’Inter il passaggio alle semifinali di Europa League. I tedeschi hanno vinto il match casalingo contro i Rangers per 1 a 0 nel match di ritorno degli ottavi di finale. Nel match di andata ad avere la meglio erano stati ancora una volta i tedeschi per 1 a 3. Peter Bosz, allenatore dei tedeschi, perde per squalifica Aránguiz, che dunque salterà la sfida contro i nerazzurri. L'articolo Europa League, sarà il Bayer Leverkusen l’avversaria dell’Inter ai quarti proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku ha segnato in 8 gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del t… - Eurosport_IT : 8 gol in 8 gare consecutive in Europa League tra Everton e Inter, Romelu #Lukaku ha eguagliato il record di Alan Sh… - capuanogio : Se bisogna giudicare dal catenaccio di #Marotta e dal rifiuto ostinato a qualsiasi apertura anche solo di forma, il… - UgoBaroni : RT @SkySport: SIVIGLIA – ROMA 2-0 Risultato finale ? ? #Reguilon (21’) ? #EnNesyri (43’) ? SIVIGLIA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ? #SkyUEL… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Europa League: 2-0 alla Roma, Siviglia ai quarti. Sfida decisa nel primo tempo dalle reti di Reguilon e En-Nesyri #ANSA… -