Europa League: Roma out. Ai quarti Inter contro Bayer Leverkusen (Di giovedì 6 agosto 2020) Europa League: Siviglia e Bayer Leverkusen ai quarti di finale, Roma eliminata. I tedeschi sfideranno l’Inter di Conte Verdetto nefasto per la Roma, che saluta l’Europa League 2019/20 dopo la sconfitta per 2-0 contro il Siviglia. A decidere la sfida sono le reti di Reguilon ed En Nesyri. Alla BayArena di Leverkusen il Bayer supera di misura i Rangers grazie al gol di Diaby e si aggiudica un posto ai quarti di finale contro l’Inter di Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

