Europa League, ottavi di finale: il Siviglia elimina la Roma, Bayer Leverkusen ai quarti contro l’Inter (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Siviglia segna due gol ed elimina la Roma dall'Europa League.Sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena è andata in scena la sfida tra il Siviglia e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale di Europa League: dopo la vittoria di ieri sera dell'Inter, anche i giallorossi erano alla ricerca di una vittoria per volare ai quarti di finale della competizione.Partono fortissimo però i padroni di casa, che dominano per tutto il primo tempo. Al minuto 12 prima grande occasione per Koundé, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo sovrasta Ibanez e colpisce in pieno la ... Leggi su mediagol

