Europa League, il quadro completo delle Final Eight (Di giovedì 6 agosto 2020) Le squadre classificate alla Final Eight di Europa League Si sono concluse da poche le ultime due partite degli ottavi di Finale di Europa League completando così il quadro delle qualificate alle Final Eight che si giocheranno la vittoria Finale. Oltre all’Inter sono qualificate Manchester United, Copenaghen, Shakthar, Bayer Leverkusen, Siviglia, Basilea e Wolverhampton Ecco gli accoppiamenti per i quarti di Finale: Wolverhampton vs Siviglia Manchester United vs Copenaghen Inter vs Bayer Leverkusen Shakthar vs Basilea L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

