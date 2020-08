Europa League, i risultati delle 21: passano Basilea e Wolves (Di giovedì 6 agosto 2020) Il 3-0 dell'andata non è bastato al Basilea, che nel match di ritorno si è imposto 1-0 contro l'Eintracht Francoforte. Leggi su tuttonapoli

Inter : ?? | NEXT Il nostro avversario ai quarti di finale di @EuropaLeague sarà il @bayer04fussball ??… - OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku ha segnato in 8 gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del t… - Eurosport_IT : 8 gol in 8 gare consecutive in Europa League tra Everton e Inter, Romelu #Lukaku ha eguagliato il record di Alan Sh… - VaiCorTANGO : RT @Daniele91Nap: @OfficialASRoma Vai Lupa, conquista l'Europa league - MarinR091 : Ho parlato con un interista oggi... Mi ha detto che se l'Inter vince l'Europa League, vale come i 9 scudetti della… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, risultati ottavi Goal.com Europa League, risultati ottavi - Manchester United e Wolverhampton avanti

Il Copenaghen affronterà il Manchester United, Inter ai quarti contro il Bayer Leverkusen. Il Siviglia elimina la Roma: se la vedrà col Wolverhampton. Chiusi i campionati nazionali, ripartono i tornei ...

Europa League 2019/2020: calendario, risultati e tabellone

Il tabellone completo dell'Europa League 2019/2020: il calendario delle partite, con date e orari d'inizio. Sospesa per mesi a causa della pandemia di coronavirus, l'Europa League è tornata a inizio a ...

Il Copenaghen affronterà il Manchester United, Inter ai quarti contro il Bayer Leverkusen. Il Siviglia elimina la Roma: se la vedrà col Wolverhampton. Chiusi i campionati nazionali, ripartono i tornei ...Il tabellone completo dell'Europa League 2019/2020: il calendario delle partite, con date e orari d'inizio. Sospesa per mesi a causa della pandemia di coronavirus, l'Europa League è tornata a inizio a ...