Estate e infezioni vaginali, ecco i consigli dell’esperta (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – Il caldo, il contatto con la sabbia, i bagni in mare e i tuffi in piscina, una maggiore attività sessuale possono provocare infezioni vaginali e secrezioni anomale. E al primo sintomo è bene rivolgersi allo specialista. L’agenzia di stampa Dire, per approfondire l’argomento, ha raggiunto la dottoressa Eliana Fuggetta, ginecologa presso l’Uoc di Ginecologia diretta dal dottor Francesco Maneschi, dell’ospedale San Giovanni Addolorata a Roma. Leggi su dire

In questi giorni di clima pazzo non sappiamo se andare al mare o restare a casa a leggerci un bel libro sul divano. Il clima sempre più imprevedibile non ci sta solo mettendo in difficoltà ma sta anch ...

In piscina attenzione alle micosi

«La frequentazione delle piscine, specialmente in estate aiuta non solo a mantenerci in forma ma anche a combattere lo stress. Ma attenzione al rischio di contrarre infezioni da funghi». Così avverte ...

