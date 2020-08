Estate 2020, pochi turisti: italiani e francesi scelgono Napoli (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non è la migliore delle estati per gli operatori del turismo campani ma, nonostante ciò, la città partenopea continua ad essere meta ambitissima. Nell’Estate del Covid, oltre al turismo interno degli italiani, sono anche i francesi a prediligere le bellezze del capoluogo campano. Lo dicono le analisi svolte da eDreams, leader in Europa delle agenzie di viaggio online. La città partenopea è sesta tra le mete scelte dagli italiani, dietro Catania, Palermo, Ibiza, Cagliari e Olbia, ma davanti a città del calibro di Parigi e Milano. Mentre, per il turismo straniero, spiccano i vicini francesi, terzi per numero di visitatori dopo italiani e tedeschi nel bel Paese. I cittadini ... Leggi su anteprima24

infocamere : #SPID “must have” estate 2020 con un numero di utilizzi che a giugno 2020 ha superato i 10milioni. Su… - vaticannews_it : #4agosto Roma, in piena estate, si tinse di bianco. Era il 5 agosto del 358, quando, secondo la tradizione, la Verg… - ItalyMFA : Vivi un'#estateallitaliana ???? ovunque tu sia ??Non perdere 'Pandemonium', le forme dell'amore nei bestiari medieval… - manoxmano1 : Se in estate vi piace approfittare del tempo libero per visitare qualche mostra in più, vi segnaliamo due esposizio… - CentroMeteoITA : #METEO: #ESTATE nel vivo, quale tendenza in Italia? Sole e gran caldo o clima fresco e temporali? -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 Estate 2020 a Napoli: gli eventi gratuiti nel weekend dal 6 al 9 agosto Napoli da Vivere Questa bambina oggi è una conduttrice famosissima: l’avete riconosciuta?

Questa bambina, che sembra così piccola ed apparentemente “comune”, oggi è diventata una delle conduttrici più amate di tutte: l’avete riconosciuta? Questa bambina, che all’epoca aveva soltanto 12 ann ...

Macchine ozonizzatrici per igienizzare i costumi del Gioco del Ponte

I costumi storici del Gioco del Ponte saranno igienizzati grazie ad una moderna macchina ozonizzatrice. Il Comune di Pisa ha infatti acquisito al proprio patrimonio due apparecchiature per il trattame ...

Questa bambina, che sembra così piccola ed apparentemente “comune”, oggi è diventata una delle conduttrici più amate di tutte: l’avete riconosciuta? Questa bambina, che all’epoca aveva soltanto 12 ann ...I costumi storici del Gioco del Ponte saranno igienizzati grazie ad una moderna macchina ozonizzatrice. Il Comune di Pisa ha infatti acquisito al proprio patrimonio due apparecchiature per il trattame ...