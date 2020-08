Esplosioni Beirut, si aggrava il bilancio: 137 morti e 5.000 feriti, la collera dei cittadini di Beirut contro il governo negligente [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Continua ad aggravarsi il bilancio della doppia esplosione che ha devastato Beirut: secondo quanto riferito dal ministro della Salute libanese, Hamad Hassan, i morti sono almeno 137 e 5 mila i feriti. I soccorritori sono ancora al lavoro tra le macerie, gli abitanti si sono rimboccati le maniche per ripulire le strade dai detriti e la diaspora libanese sparsa nel mondo è impegnata a raccogliere soldi per aiutare chi è rimasto ferito o ha perso la casa. Intanto, cresce la rabbia degli abitanti contro lo Stato libanese, in quella che viene vista come l’ennesima, tragica, dimostrazione di un governo corrotto e inefficiente. In particolare i libanesi hanno espresso la loro rabbia nei confronti dell’esecutivo del Paese, ... Leggi su meteoweb.eu

