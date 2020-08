Esplosioni a Beirut, il VIDEO più spaventoso: alla finestra tre bambini e una donna (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ salito ad almeno 135 il numero delle vittime per le Esplosioni a Beirut. Lo rende noto il canale all news libanese Al Manar TV, che ha citato il governo. L’apocalisse a Beirut. E’ salito ad almeno 135 il numero delle vittime per le Esplosioni. Lo rende noto il canale all news libanese Al Manar TV, che ha citato il governo. I feriti sono circa 5.000. Decine di persone continuano a risultare disperse.Il ministro della salute libanese Hamad Hasan consiglia a chiunque possa, di andare via da Beirut, devastata da due potenti Esplosioni che hanno reso l’aria tossica. Hasan – citato dai media locali – afferma infatti che materiali pericolosi sprigionatisi nell’aria dopo le deflagrazioni potrebbero avere effetti a lungo termine mortali. Le squadre di soccorso ... Leggi su chenews

acmilan : We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ????… - Pontifex_it : Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l… - chetempochefa : La forza e la commozione del video di una signora di #Beirut che suona al pianoforte “Il canto dell’addio” nella su… - giobiancofiore : RT @chetempochefa: La forza e la commozione del video di una signora di #Beirut che suona al pianoforte “Il canto dell’addio” nella sua cas… - lightmoon972 : RT @ultimenotizie: A provocare le esplosioni a #Beirut è stato un incendio in un deposito nel porto dove erano immagazzinate 2.750 tonnella… -