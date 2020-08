Esplosione Beirut, c’è anche una donna italiana tra le vittime: la conferma della Farnesina (Di giovedì 6 agosto 2020) La terribile Esplosione avvenuta nel porto di Beirut lo scorso 4 agosto ha causato al momento 137 vittime accertate, tra cui anche una donna italiana di 92 anni. A confermarlo sono alcune fonti della Farnesina, che hanno sottolineato come altri 10 nostri connazionali siano al momento tra le 5.000 persone ferite in seguito alla deflagrazione. Getty ImagesStando a quanto riferito da alcune fonti, la donna italiana deceduta sarebbe Maria Pia Livadiotti, nata a Beirut nel 1928 e sposata con Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell’ambasciata d’Italia in Libano. Intanto, il ministro degli Esteri Di Maio ha rivelato in diretta Facebook che l’Italia ... Leggi su sportfair

