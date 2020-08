Esplosione a Beirut, il racconto del militare italiano ferito. Almeno 137 i morti e 5000 i feriti (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Esplosione, lo smarrimento e poi la preoccupazione. Ma per gli altri. “Ricordo un boato fortissimo, indescrivibile. Gli avvenimenti si succedevano molto velocemente. Subito dopo l’Esplosione c’è stato un attimo di smarrimento, abbiamo fatto un controllo tra noi per vedere se qualcuno stava peggio degli altri e ci siamo rasserenati. Io non mi ero nemmeno accorto della ferita: avevo un po’ di sangue dalla mano, ma niente di trascendentale. La cosa che tuttora ci preoccupa – dice il caporal maggiore capo scelto dell’Esercito italiano Roberto Caldaru – è la situazione della popolazione libanese. Non è stata una bella esperienza, ma noi siamo stati fortunati altre persone purtroppo no”. Nell’inferno di fiamme, polvere e macerie sono rimaste uccise ... Leggi su ilfattoquotidiano

