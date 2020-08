Esplosione a Beirut: il bilancio sale a 137 vittime e 5mila feriti. Arrestati 16 funzionari del porto (Di giovedì 6 agosto 2020) Mentre si continua a scavare tra le macerie, le autorità libanesi hanno arrestato 16 funzionari portuali dopo l’Esplosione che ha colpito il porto di Beirut il 4 agosto. Gli investigatori si stanno concentrando sulla possibile negligenza nello stoccaggio del nitrato di ammonio seguendo dunque la pista dell’incidente. Il bilancio dei morti è intanto salito a 137 e i feriti sono circa 5mila. Gli ospedali di Beirut – dopo che due sono andati distrutti nella deflagrazione – sono al collasso e sovraccarichi. August 6, 2020 La dinamica e l’allarme partito nel 2014 Non è ancora la chiara la dinamica dell’incidente al porto. L’Esplosione è ... Leggi su open.online

