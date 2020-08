Esclusiva: ds Parma, Romairone sfida Carli. E sullo sfondo c’è il Bari (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel giro (in corso) dei direttori sportivi, un ruolo importante potrebbe averlo Giancarlo Romairone. Nelle ultime ore l’ex Chievo è entrato nella lista del Parma, dove Alessandro Lucarelli avrà un ruolo più importante e potrebbe essere affiancato proprio da Romairone. In corsa anche Carli, come preannunciato un paio di sere fa da Sportitalia, ora è una volata a due anche se gli scenari possono sempre cambiare. Ma Romairone sta scalando posizioni e vuole dare in queste ore la precedenza al club emiliano per capire la fattibilità, sullo sfondo resta il Bari che potrebbe comunque confermare Matteo Scala. Foto: Twitter ufficiale Chievo L'articolo Esclusiva: ds Parma, ... Leggi su alfredopedulla

Chi sono Dan e Ryan Friedkin: i nuovi proprietari della Roma

Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2020 la trattativa per l’acquisto del club capitolino con James Pallotta (orami l’ex presidente giallorosso) è arriv ...

ESCLUSIVA TS - La Salernitana tenta il colpo in difesa

Retroguardia completamente da rifare per la Salernitana. Dopo le partenze di Jaroszynski, Karo ed Heurtaux, con Mantovani out da un anno e due mesi e Migliorini e Billong in lista di sbarco sarà sicur ...

