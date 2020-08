Era Ridge di Beautiful, oggi a 68 anni (e qualche ritocchino) è cosi (Di giovedì 6 agosto 2020) Uno degli attori più amati di Beautiful è stato sicuramente Ronn Moss che ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester dalla fine degli anni 80 fino al 2012. In questi anni è cambiato tanto. Scopriamo subito la sua trasformazione. Attore e musicista Ridge Forrester, da sempre, ha rappresentato il sexsimbol della soap americana Beautiful che … L'articolo Era Ridge di Beautiful, oggi a 68 anni (e qualche ritocchino) è cosi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

I sospetti del pubblico Durante la pausa dovuta al lockdown, i fan della soap opera americana sospettavano che Ridge avesse finito per sposare la madre di Flo. Il motivo? Una scena in cui lo stilista ...VOLEVA essere Ringo Starr (per dirla al modo dei Pinguini Tattici Nucleari) ed è diventato il protagonista della soap opera più longeva della storia della televisione. Ridge Forrester – al secolo Ronn ...