Era il bambino de Il sesto senso: Oggi a 32 anni ha la barba ed è ingrassato [FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Correva l’anno 1999 quando al cinema arrivò il bellissimo film Il sesto senso. Il film, diretto da M. Night Shyamalan comprendeva uno straordinario cast in cui spiccava il giovane protagonista. Al fianco di Bruce Willis vi era il piccolo Haley Joel Osment che diede prova di straordinarie doti recitative. Osment interpreta Cole un bambino problematico dotato della capacità di poter vedere e parlare con i fantasmi. Ad appena 11 anni, il giovane attore ottiene una nomination agli Oscar come miglio attore non protagonista e iniziano a concretizzarsi le premesse per farlo diventare una grande star. Purtroppo, come spesso accade a Hollywood, i bambini prodigio spesso non riescono a gestire la fama e il successo e nel giro di qualche anno scompaiono dalle scene. Haley Joel Osment è uno di questi ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era bambino Palermo, il forestale eroe e i 4 bimbi salvati. «Seguivo le urla tra le fiamme» Corriere della Sera Bambino di 4 mesi muore in ospedale, inutili i tentativi di rianimarlo: aperta un'inchiesta

La Procura di Palermo sta indagando sulla morte di un bambino di neanche 4 mesi morto ieri all'ospedale dei Bambini, dove era stato accompagnato dai genitori disperati. I medici hanno provato a rianim ...

Charlie Gard, la mamma aspetta un altro figlio: «Sono spaventata, ma finalmente torneremo a sorridere»

«Nervosa ma entusiasta», si racconta così al Daily Mail Connie Yates. A tre anni dalla morte del piccolo Charlie, il bimbo, affetto da una patologia genetica gravissima, che ha commosso il mondo inter ...

