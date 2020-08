Era Giosuè il bambino ne “La vita è bella”: oggi a 28 anni è così, capelli e barba lunga…[FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) La vita è bella è sicuramente uno dei film italiani di maggior successo di sempre. La critica elogiò Roberto Benigni, nella triplice veste di attore, regista e sceneggiatore. Il modo in cui riuscì a trattare il delicatissimo tema dell’olocausto toccò il cuore degli spettatori, tant’è che ancora oggi il film riesce a commuovere. La storia di un padre che cerca di distogliere il figlio dalle atrocità della guerra è raccontata con leggerezza, senza scadere mai nella superficialità. In quell’edizione degli Oscar, il film vinse ben 3 statuette, tra cui quella di miglior attore protagonista per Benigni. La pellicola rimase impressa anche per la bravura del piccolo interprete, che nel film ricopriva il ruolo del figlio Giosuè, ovvero Giorgio Cantarini. Ad appena 5 ... Leggi su velvetgossip

