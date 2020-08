ENEL X, raggiunto il traguardo di 15mila impianti domestici (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Ottimizzare i consumi casalinghi e rendere le abitazioni più sostenibili garantendo un minore impatto ambientale. Questo l’obiettivo delle soluzioni tecnologiche offerte da ENEL X, la business line global di ENEL dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, che ha raggiunto il traguardo dei 15mila impianti domestici installati in tutta Italia. Tali apparecchi per l’efficientamento energetico – spiega ENEL X in una nota – eviteranno l’immissione in atmosfera di circa 5mila tonnellate di CO2 all’anno, equivalenti al beneficio ambientale derivante da 215mila nuovi alberi piantati. Si va da Homix, il sistema di Smart Home per la gestione del riscaldamento, della ... Leggi su quifinanza

