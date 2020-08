Emozioni Hotels: qui la vacanza è fatta di esperienza uniche (Di giovedì 6 agosto 2020) Una vacanza nella Sardegna più autentica, provando esperienze sempre diverse a contatto con i posti più belli e selvaggi e con le persone che rendono quest’isola così speciale. Tutto questo (e molto altro) si può fare partendo da cinque hotel di charme che già di per sé valgono il viaggio: gli Emozioni Hotels. Leggi su vanityfair

Cinque hotel di charme in Sardegna che oltre a bellezza e accoglienza offrono momenti di vita eccezionali: escursioni in yacht e incontri con i delfini, lezioni di cucina, percorsi d'arte e cene esclu ...La felicità 2020 è un albergo pensato da una donna, un cesto volante, il giro d’Italia, un’isola per te, un campo coltivato e il primo passo oltreconfine. Ecco qualche idea originale per vacanze speci ...