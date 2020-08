Ellen Fokkema sarà inserita nella rosa maschile del VV Foarút (Di giovedì 6 agosto 2020) Si va a passi da gigante verso l’integrazione femminile nel mondo del calcio. La Knvb, la Federcalcio olandese, ha dato il via libera al VV Foarút (club di quarta divisione da Menaam, paesino della Frisia), per l’inserimento nella rosa maschile di Ellen Fokkema, 19 anni, una centrocampista con particolari doti in regia.Fino a questo momento in Olanda alle ragazze era permesso giocare in squadre maschili soltanto a livello giovanile, fino ai 18 anni. Questa integrazione costituisce un ulteriore passo nel progetto federale in vista di future possibili modifiche al regolamento. “È fantastico, una sfida entusiasmante. Gioco con questi ragazzi da quando avevo 5 anni, perché non dovrei continuare a farlo?” ha commentato entusiasta la ragazza di Slappeterp al ... Leggi su laprimapagina

SkySport : Olanda nella storia: prima donna in squadra nel calcio maschile - Corriere : Ellen, la ragazza che gioca a calcio con i maschi: l’Olanda dice sì (ed è la prima volta) - rotaruchristina : RT @Corriere: Ellen, la ragazza che gioca a calcio con i maschi: l’Olanda dice sì (ed è la prima volta) - love76115212 : RT @Corriere: Ellen, la ragazza che gioca a calcio con i maschi: l’Olanda dice sì (ed è la prima volta) - baumanstyle : RT @SkySport: Olanda nella storia: prima donna in squadra nel calcio maschile -