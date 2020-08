Ellen Fokkema è la prima calciatrice a giocare in Olanda con colleghi maschi (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Olanda potrebbe fare da apripista ad una nuova frontiera del calcio internazionale. Per la prima volta nella storia, infatti, una donna potrà scendere in campo con la prima squadra di un club composto da giocatori maschi. L’atleta si chiama Ellen Fokkema, ha 19 anni, e da pochi giorni ha ottenuto il via libera dalla Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) per far parte dell’organico maschile del VV Foarut, team della Quarta Divisione. Naturalmente si tratta di una novità assoluta, poiché fino ad oggi ragazzi e ragazze potevano essere insieme nel calcio misto soltanto fino al raggiungimento dei 19 anni di età, dopodiché le calciatrici dovevano migrare verso la categoria B. Raggiunta dalla stampa olandese, ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySport : Olanda nella storia: prima donna in squadra nel calcio maschile - Corriere : Ellen, la ragazza che gioca a calcio con i maschi: l’Olanda dice sì (ed è la prima volta) - periodicodaily : Ellen Fokkema è la prima calciatrice a giocare in Olanda con colleghi maschi - Laprimapagina : #EllenFokkema sarà inserita nella rosa maschile del #VVFoarút - rotaruchristina : RT @Corriere: Ellen, la ragazza che gioca a calcio con i maschi: l’Olanda dice sì (ed è la prima volta) -